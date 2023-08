Mancini in Arabia Saudita | con lui tutto lo staff che aveva nell’Italia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Robertoha definito il suoper la sua nuova avventura come allenatore dell’. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Robertoavrebbe definito loche lo accompagnerà per la nuova avventura come ct dell’. L’allenatore si porterà infattilochein Nazionale: Evani, Salsano e Lombardo (tecnico), Gagliardi (tattico), il preparatore dei portieri Battara, i preparatori atletici Scanavino e Donatelli e gli osservatori Nuciari e Sandreani. Gli emissari della famiglia realesono attesi a Roma la prossima settimana per chiudere le procedure.

Robertoha definito il suo staff per la sua nuova avventura come allenatore dell'Saudita. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Roberto...SUPER STAFF - Eha già deciso chi portare con sé e 'deprederà' l'attuale organigramma azzurro con un totale di 10 collaboratori da mantenere al suo fianco anche in. Una vera 'carovana' ...Ora che ha lasciato la panchina della Nazionale italiana, Robertoprepara le valigie per l'Saudita, dove lo aspetta un contratto da 60 milioni in due anni e mezzo come nuovo commissario tecnico. E inSaudita, rivela oggi La Gazzetta dello Sport ...

Roberto Mancini in Arabia Saudita con 10 «fedelissimi» nello staff, i sospetti sulla trattativa partita già a giugno Open

Roberto Mancini sembra sempre più vicino alla panchina dell'Arabia Saudita. La notizia era già emersa al momento delle clamorose dimissioni dell'ormai ex commissario della Nazionale italiana datate 13 ...Rivoluzione in atto in FIGC dopo le dimissioni di Mancini e la nomina di Spalletti come nuovo commissario tecnico ...