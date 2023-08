Manchester United vs Nottingham Forest – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 agosto 2023) Per risollevarsi dalla deludente sconfitta in Premier League dello scorso weekend, ilospita ilall’Old Trafford sabato 26 agosto pomeriggio. Gli ospiti, invece, cercheranno di ottenere la loro prima vittoria in trasferta da gennaio e di porre fine alla loro attesa di 29 anni per una vittoria contro i Red Devils. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo aver superato un Wolverhampton Wanderers agguerrito con una vittoria per 1-0 nel weekend di ...