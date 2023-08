Maltempo | violenta tempesta di vento a Stoccarda | Germania | video

Durante la notte unatempesta di vento si è scaraventata sulla città tedesca della Germania, a Stoccarda. Tutto viene spazzato via dal forte vento: alberi, oggetti, persone. Sembra essersi abbattuto un tornado.Sul finire di domenica irromperà il ciclone proveniente dal nord Europa che scatenerà unaondata die un crollo delle temperature anche di 20°C In 260 anni di storia, non è mai stato così caldo a Milano come il 23 agosto: lo ha reso noto Arpa Lombardia, spiegando che da ...Sul finire di domenic,a irromperà il ciclone proveniente dal nord Europa che scatenerà unaondata die un crollo delle temperature anche di 20°C. Sono le previsioni di Antonio Sanò, ...

Maltempo, violento temporale ad Auronzo. Una frana sulla regionale 48 TGR Veneto

IlMeteo.it annuncia il ribaltone: “"L'acqua che potrebbe cadere in poche ore non riuscirà ad essere assorbita dal terreno, provocando quindi improvvisi allagamenti. In montagna non mancheranno frane o ...Sul finire di domenica irromperà il ciclone proveniente dal nord Europa che scatenerà una violenta ondata di maltempo e un crollo delle temperature anche di 20°C, secondo le previsioni di Antonio Sanò ...