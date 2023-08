Maltempo in Italia | allarme in Serie A | 4 partite a rischio rinvio!

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si avvicina l’inizio della 2ª giornata del campionato del campionato diA e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Nel primo match in campo la sorprendente Atalanta, in grado di lottare per lo scudetto e chiamata dalla trasferta contro la neo-promossa Frosinone. Allo stesso orario anche Monza-Empoli. In serata sfida a distanza di Milan e Roma rispettivamente contro Torino e Verona. Domenica di grande passione con l’esordio della Juventus davanti al pubblico amico contro il Bologna, sempre alle 18:30 di fronte Fiorentina-Lecce. In serata Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo. Lunedì due posticipi: Salernitana-Udinese e Cagliari-Inter. Foto di Federico Proietti / AnsaA, 4Secondo quanto riporta ‘MeteoWeb‘ sono 4 ledel massimo torneo ...

In caso dil'incontro si terrà nell'Auditorium scuole medie di Borgo Valsugana, via A. ... più influenti d'dal Sole 24 ore, e il collettivo femminile A M'L Rum Da Me , specializzato in ..."Il momento peggiore potrebbe essere a cavallo tra domenica e lunedì quando ilraggiungerà anche tutto il centro dell'. Il ciclone, che nel frattempo si sarà formato e che chiameremo '...La ripartenza delle comunità; e, con esse, di ogni loro attività, è una priorità, non soltanto per chi vive qui, ma per l'intera". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio ...

Meteo, nel weekend tornano i temporali con nubifragi e grandine. Le zone più a rischio Sky Tg24

In serata Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo. Lunedì due posticipi: Salernitana-Udinese e Cagliari-Inter. Foto di Federico Proietti / Ansa Maltempo Serie A, 4 partite a rischio Secondo quanto riporta ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...