Maltempo | Figliuolo | ' firmato ordinanza per i ristori ai Comuni | c' è il perimetro finanziario' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "Oggi hol'che a breve sarà pubblicata sulla 'Gazzetta Ufficiale' e quindi avrà effetti operativi per ilaie ai consorzi di bonifica. Parliamo di oltre 2.500 interventi per 289 milioni di euro: c'è il, c'è capienza, possiamo andare avanti. Poi, ci sono gli interventi del 2024 per altri 123 milioni, che la mia struttura è in grado di ristorare". E' quanto annuncia il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione, intervenendo al Meeting di Rimini. Quindi, ricorda alcune cifre premettendo che: "la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dato e sta dando la massima priorità affinché si possa uscire dall'emergenza, si possa ...