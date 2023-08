(Di venerdì 25 agosto 2023) 'Oggi hol'che a breve sarà pubblicata sulla 'Gazzetta Ufficiale' e quindi avrà effetti operativi per ilaie ai consorzi di bonifica. Parliamo di oltre 2.500 interventi per 289 milioni di euro: c'è il, c'è ...

**Maltempo: Figliuolo, 'firmato ordinanza per i ristori ai Comuni, c'è il perimetro finanziario'** La Gazzetta del Mezzogiorno

I soldi alle famiglie e alle imprese per i danni subiti arriveranno soltanto in seguito. «Bisogna fare squadra» ...Intanto, a quasi un mese di distanza dalla visita del generale Figliuolo, ancora nessun aiuto economico è arrivato al comune appenninico. Il sindaco Corti fa il punto in vista della forte ondata di ...