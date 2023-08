L’uva ti giudica

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’arrivo della vendemmia, per un enologo appassionato, è più o meno come avere addosso una data di scadenza: non sai di preciso quando sarà, ma sei sicuro che arriverà perché qualcun altro l’ha scritta per te e tu dovrai essere pronto a tutto, e nonostante la tua preparazione e la tua pianificazione niente andrà come previsto. Ma forse, in fondo, è anche questo il bello! C’è chi si prepara tutto l’anno, chi preferisce pensarci solo una settimana prima, chi un mese, chi non ci pensa proprio e si ritrova in mezzo al marasma. Sta di fatto che lei arriva, sempre, inesorabile e quasi sempre, per un motivo o per l’altro, ti coglie impreparato. Io sono sempre stato nel mezzo, uno di quelli che ci pensa e pianifica, lasciando però sempre un margine, ampio, di manovra per le incertezze che, ahimè, sempre si presentano. Uno che sogna… Si tratta sempre di piani, idee e sogni, e come nei nostri ...