È un lavoro poco professionale, se non altro" dicein un commento riportato dall'agenzia di stampa statale Belta.ha anche detto che lui non era responsabile della sicurezza di ...

Lukashenko ‘scagiona’ Putin per la morte di Prigozhin: “Non posso immaginare che sia stato lui…” Globalist.it

Il Presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin probabilmente non è dietro la morte del capo mercenario Wagner Eugeny Prigozhin ...