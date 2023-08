(Di venerdì 25 agosto 2023) Blitz della, oraa portare in giallorosso Romelue regalare così a Joseil centravanti che chiede dall'inizio dell'estate per sostituire l'infortunato Tammy Abraham. E che sostituto: lo Special One è pronto a riabbracciare il bomber belga che ha già allenato al Chelsea e al Manchester Utd per comporre proprio con la Joya argentina una coppia potenzialmente da scudetto

...in una dichiarazione che potrebbe provocare una figuraccia da evitare dopo i casie ... Il difensore è nato nel 1996, el'Inter nel momento migliore della carriera di un calciatore, in ...I nerazzurri hanno perso pezzi importanti come Edin Dzeko e Romelu, oltre a Milan Skriniar e ... Sono previsti sconti per chila modalità di pagamento anticipato e sovrapprezzi per chi, ...Calciomercato Juve, addio Vlahovic e: il ChelseaBalogunStando a quanto riportato da 'Football Transfers', il Chelsea avrebbe già raggiunto un accordo totale con il ragazzo per quanto ...

Lukaku sceglie Mourinho: Roma vicinissima al colpo di mercato Firenze Post

ROMA – Blitz della Roma, ora vicinissima a portare in giallorosso Romelu Lukaku e regalare così a Jose Mourinho il centravanti che chiede dall’inizio dell’estate per sostituire l’infortunato Tammy ...Juve e Inter protagoniste di un altro intreccio di mercato: un grande nome infiamma gli ultimi giorni di trattative, il blitz è possibile ...