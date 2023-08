Lukaku | la Roma fa sul serio! Pinto a Londra per incontrare il Chelsea – Sky

(Di venerdì 25 agosto 2023)alla fine potrebbe veramente tornare in Serie A, ma né all’Inter né alla Juventus. Tra le due litiganti (forse) gode la, che presto incontrerà ilper capire la reale fattibilità dell’affare. CAMBIA TUTTO – Lafa sul serio per Romelue proprio per questo motivo Tiagoè in partenza da, insieme a Ryan Friedkin, per volare ain questi minuti con un aereo privato eil. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza giallorossa vuole trovare un accordo per l’attaccante belga, ai margini della rosa degli inglesi e ancora senza una squadra. Nelle scorse ore, difatti, ilha cambiato le carte in tavola, aprendo a un prestito secco ...

In Inghilterra prevedono un altro colpo di scena nel romanzo estivo di Lukaku: il belga potrebbe trasferirsi di nuovo in prestito secco ...«Lukaku Non posso parlare di un calciatore del Chelsea ... Così com’è, secondo Mourinho la Roma non può ambire ad un posto in Champions. «Il mio obiettivo non può andare più lontano di Verona. Inter, ...