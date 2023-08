“Lukaku è un n… ” | opinionista espulso da trasmissione

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il direttore di Telelombardia: "Le scuse tardive non bastano" “è un *****”. Unin diretta etichetta Romelucon un epiteto razzista e scoppia la bufera. La discussione sul centravanti belga che, secondo le ultime news di calciomercato, dovrebbe trasferirsi alla Roma in prestito degenera e il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, con un post su Twitter condanna senza mezzi termini il comportamento dell’, allontanato dallo studio di Qui studio a voi stadio, celebredell’emittente. “Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati”, ...