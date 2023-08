Lukaku alla Roma? L’indizio di calciomercato arriva da Mourinho

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023) E’ iniziata ufficialmente la trattativa per portarel’attaccante Romelu. Il club giallorosso fa sul serio e dopo Azmoun è in contatto per chiudere un altro importante colpo per il reparto avanzato. Dopo le difficoltà per Duvan Zapata, laha deciso di rompere gli indugi per l’ex Inter e il Chelsea ha apertopossibilità di chiudere l’affare il prestito con diritto di riscatto. Le ultime indicazioni sonote da Josevigilia della trasferta in Serie A contro il Verona. “Se la condizione di Azmoun è buona può aiutare, allo Zenit ha fatto benissimo. Non è andato bene al Leverkusen e per questo lo abbiamo preso in prestito. Altrimenti non sarebbe da noi. Dybala anche lo scorso anno lo abbiamo preso perché molti ...