Lukaku alla Roma | ci siamo | Ryan Friedkin e Tiago Pinto atterrati a Londra Cosa succede adesso

Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono atterrati all'aeroporto di Farnborough dopo essere partiti dalla Capitale per cercare di chiudere la trattativa per Romelu. Il Vicepresidente della Roma e il general manager portoghese adesso si stanno dirigendo allo Stamford Bridge , lo stadio del Chelsea che ospita anche gli uffici del club ..., accostato per settimaneJuventus in un eventuale scambio con Dusan Vlahovic, ha detto sìRoma nelle ultime ore, visto lo stallo totale sull'asse Torino - Londra: la Juve chiedeva un ...Non solo Azmoun, la Roma ècaccia di un altro attaccante da regalare a José Mourinho . I giallorossi hanno ufficialmente aperto i contatti con il Chelsea per Romelu, ormai fuori dal progetto tecnico di Pochettino. ...

Nel pomeriggio una delegazione della dirigenza della Roma, capitanata da Ryan Friedkin e Tiago Pinto, è partita dall'aeroporto di Ciampino alla volta dell'Inghilterra, dove a ...La Roma sta provando a piazzare il colpo che cambierebbe la storia del suo mercato. "Big Rom" è l'obiettivo numero uno per l'attacco di Mou ...