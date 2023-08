Luciano Punzo | come ha reagito alla notizia della sua ex fidanzata sul trono

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 agosto 2023) Manuela Carriero è una delle nuove tronista di Uomini e Donne, un nome già noto ai telespettatori di Canale 5 perché ex volto di Temptation Island. Al reality sui sentimenti ha partecipato in coppia col fidanzato Stefano Sirena, ma ne è uscita fra le braccia del tentatore. E proprio quest’ultimo – nel corso di un botta e risposta con i fan su Instagram – ha svelato cosa ne pensasua nuova partecipazione televisiva. “Sono veramente molto contento per lei, le auguro di fare un bellissimo percorso e di trovare tutto quello che lei desidera. Ciauu”. Manuela, chi è la nuova tronista (famosa) di Uomini e Donne https://t.co/l6ZaJhn1j1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 24, 2023, mentre era al Grande Fratello Vip Manuela Carriero stava male per lui...