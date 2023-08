Luciana Littizzetto sul rapporto tra Sabrina e Maria dietro le quinte

Le novità della prossima edizione saranno tante tra cui il cambio in giuria: al posto di Teo Mammucari, infatti, ci sarà la new entry. La conduttrice e comica ha rilasciato per l'...Tra i giudici, quest'anno, c'è una new entry: insieme a Maria De Filippi , Gerry Scotti e Rudy Zerbi arriva infatti. Uscente dalla Rai ( e diretta al Nove insieme a Fabio Fazio), ...e Maria De Filippi condividono un meraviglioso legame, nato diversi anni fa e coltivato nel corso del tempo. Dopo le ospitate della comica e opinionista a C'è Posta per Te, ora, le ...

Luciana Littizzetto su Maria De Filippi: "Ecco come siamo diventate amiche..." ComingSoon.it

Luciana Littizzetto e Maria De Filippi sono legate da una splendida amicizia che con il tempo è diventata sempre più forte. Oggi, Luciana Littizzetto è carica per la ...Luciana Littizzetto spiazza: "Maria De Filippi si è lasciata andare", cos'è successo nello show Manca poco al ritorno in onda di Tu si que vales che per ...