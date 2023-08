Luciana Littizzetto su liti e retroscena a Tu Si Que Vales | “Dietro le quinte”

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dal prossimo 16 settembre Tu Si Quetorna su Canale 5 e con una nuova giurata. Dopo l’addio di Teo Mammucari, Maria De Filippi ha chiamato la collega e amica. La comica (che sarà impegnata anche sul Nove con Che Tempo Che Fa) ha già svelato qualchesul programma targato Mediaset. In un’intervista rilasciata a Genteha parlato degli scherzi che Maria fa a Sabrina Ferilli e di come le due ‘vadano avanti per ore nel backstage’ su quello che succede durante le registrazioni.sul suo arrivo a Tu Si Que. “Il grande talento di Maria è quello di provocare Sabrina Ferilli, la quale si incavolaza come un puma. Legate ci sono davvero. Anche ...