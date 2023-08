Luca Pellegrini | «Ritorno? Per me la Lazio è famiglia Sono stati fatti dei sacrifici…»

(Di venerdì 25 agosto 2023), nuovo terzino della, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni da giocatore biancoceleste, nuovo terzino della, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni da giocatore biancoceleste.A CASA –«Volevo ringraziare Fabiani per le parole spese. Non è una novità la volontà di tornare qui. Per me ladei sacrifici, peròvolentieri per tornare nel miglior ambiente che ci possa essere». COSA TI HA DETTO SARRI -«Col mister ci siamo parlati a fine stagione. Credo che alcune cose debbano rimanere tra noi per questioni di gruppo. Mi hanno ...

