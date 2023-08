L' ovazione per l' arrivo di Mattarella al Meeting di Rimini | Presidente! Presidente!

... "Geisha" (premiata da una seconda) e più in generale un'incursione nel repertorio di Consoli (da "Mio zio" a "Blunotte", passando"L'ultimo bacio", "Contessa Miseria", "Confusa e felice"...... sempre pronta a 'carpire' aneddoti di arte e di canto, ai quali è andata una verada ... Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10) Ed ancora applausiil premiato, ......36 metri a differenza dello statunitense JuVaughn Harrison che l'ha superata al secondola sua ... Grandeal termine della gara con la canzone 'Notti Magiche' di Gianna Nannini risuonare al '...

Vuelta di Spagna - Ovazione per Egan Bernal: "Sono qui per aiutare ... Eurosport IT

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2023 Le immagini dell’ovazione riservata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo al Meeting di Rimini. /Immagini Quirinale Fonte: Agenzia Vista ...Ecco come i ciellini coccolano Emiliano e Zuppi al Meeting di Rimini Chi c'era alla seconda giornata del Meeting per l'amicizia dei popoli organizzato a Rimini come di… Leggi ...