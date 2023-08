Quotazione dell'inin avvio di giornata: il contratto spot si attesta a 1.914,13 dollari l'oncia perdendo lo 0,14%. . 25 agosto 2023BRINDISI - II 6 Settembre, comincia un nuovo anno per la ASD Taekwondo 'Pennetta Rosa' da più di 49 anni impegnata sul territorio per la divulgazione del Taekwondo WT, arte marziale coreana e sport ......19 punti ( - 0,72%), lo S&P 500 cede 36,08 punti ( - 0,81%), il Nasdaq Composite e' indi 156,37 punti ( - 1,14%). Petrolio Wti al Nymex poco mosso (+0,08%) a 78,95 dollari al barile....

L'oro in calo a 1.914 dollari l'oncia Agenzia ANSA

Quotazione dell'oro in calo in avvio di giornata: il contratto spot si attesta a 1.914,13 dollari l'oncia perdendo lo 0,14%.Il dollaro è balzato venerdì al livello più alto dall’inizio di giugno, in vista del discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al simposio di Jackson Hole. La forza del dollaro pesa ...