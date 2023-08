L’odio è un’insidia per la società L’esortazione di Mattarella al Meeting

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 agosto 2023) Permettetemi di riprendere le fila di un discorso, avviato, con la vostra comunità, sette anni or sono, nel 2016, qui a Rimini. Nel frattempo, molti di quei giovani, sono passati all’età adulta; tanti sono in cammino; mentre nuove generazioni si affacciano, nella continuità di una speranza, di un impegno. Ricorrevano, allora, i settant’anni della Repubblica; e mi appare significativo che, questo, nuovo, dialogo diretto, avvenga in occasione dei settantacinque anni della nostra Costituzione. Il titolo – coraggioso – di quel, affermava: “tu sei un bene per me”; sottolineando il valore dell’incontro. Senza che fosse progettato, nell’anno del Covid – era il 2021 – ho avuto modo di rivolgermi, alla platea dei partecipanti, da remoto, quando a tema era posto “il coraggio di dire io”. Mi sembra, quasi, un completamento di riflessione, svolgere qualche considerazione, ...