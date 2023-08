Lo sversamento nell’oceano dell’acqua di Fukushima non metterà mai d’accordo tutti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 agosto 2023) Giovedì 24 agosto, quando l’Italia si stiracchiava sotto le prime luci dell’alba, nel nord del Giappone è cominciata un’operazione polarizzante, delicata ma (teoricamente) necessaria per reagire a uno dei disastri nucleari peggiori della storia umana. Ci riferiamo alloPacifico delle acque radioattive dell’ex centrale nucleare diDaiichi, distrutta nel 2011 da un terremoto di magnitudo 9 e dal conseguente maremoto del T?hoku. Il via libera più importante è giunto il 4 luglio da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), l’organo ufficiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite in materia di energia nucleare, che ha giudicato il piano di rilascio– durerà tra i trenta e i quarant’anni – sicuro ed efficace. Questa settimana è poi arrivata la conferma del ...