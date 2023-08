Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 167 | 9 punti

Ha chiuso in rialzo il differenzialeBtp e Bund decennali tedeschi a 167,9 punti, contro i 165 segnati nella vigilia. In rialzo di 6,9 punti al 4,23% il rendimento italiano, mentre quello tedesco è salito di 4,9 punti al 2,55%. . 25 ...Sulla parità lo, che rimane a quota +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,23%.i mercati del Vecchio Continente senza spunti Francoforte , che non ...chiude a 167 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - La linea dura di Jerome Powell su inflazione ... debole Banca Mps A Piazza Affari,i principali titoli milanesi, recupera terreno Iveco Group , ...

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 165 punti base Agenzia ANSA

Bnp Paribas aggiorna la sua gamma di prodotti speculativi quotando sul SeDeX 24 Call Spread e 24 Put Spread sugli indici Ftse Mib, Dax, Nasdaq100 e S&P500. Il guadagno potenziale è limitato ...Tutte le news sull'economia in Italia e nel mondo: circolare, aziendale, politica, di scala, management e molto altro ancora.