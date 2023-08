Lo sgarbo a Lagarde dei falchi del Nord Europa Dettano prima la linea | I tassi saliranno ancora

(Di venerdì 25 agosto 2023) Germania e Austria spingono per altri aumenti. La presidente della Bce dal simposio di Jackson Hole: "Con transizione energetica e cambiamenti geopolitici ci saranno altri choc di offerta. Il nostro obiettivo ère l'inflazione, la politica monetaria sarà restrittiva finché necessario"

... il discorso diin serata serviva a dare indicazioni sulle prossime mosse dell'Eurotower.... il discorso diin serata serviva a dare indicazioni sulle prossime mosse dell'Eurotower.

Lo sgarbo a Lagarde dei falchi del Nord Europa. Dettano prima la ... L'HuffPost

Germania e Austria spingono per altri aumenti. La presidente della Bce dal simposio di Jackson Hole: "Con transizione energetica e cambiamenti ...La grande attesa per l'intervento di Christine Lagarde al simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole su quale sarà l'orientamento della Banca Centrale Europea in vista del Consiglio Direttivo di ...