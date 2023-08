Lo chef Vissani difende Lollobrigida | ' Ha ragione | i poveri mangiano meglio dei ricchi'

... aggiunge lo. "I ricchi vanno nei grandi ristoranti stellati spesso senza sapere nemmeno cosa mangiano, ci vanno perché fa tendenza", sottolinea ancora. "La famiglia media italiana - ...ROMA - 'Stanno uccidendo il turismo italiano'. A dirlo all'Ansa è Gianfranconoto " oltre che per le sue doti culinarie " per le sue dichiarazioni spesso finite al centro di polemiche. Tirando le somme di questo Ferragosto 2023, il primo dopo gli anni del Covid, ...Losi rivolge anche direttamente alla premier Meloni e al governo, chiedendo di calmierare i prezzi: "Così non si va avanti, bisogna entrare a gamba tesa sui prezzi". A partire dalle ...

