Living Vehicle HD Pro - La roulotte a pannelli solari accessoriata come un appartamento di lusso

(Di venerdì 25 agosto 2023) La vita all'aria aperta in armonia con la natura e in modalità ecosostenibile può assumere varie forme. E chi ama il campeggio e desidera avere un impatto zero sull'ambiente senza rinunciare al, da oggi ha a disposizione una soluzione in più: laHD Pro 2024. Dedicata a chi vuole esplorare i luoghi più sperduti e incontaminati rimanendo off the grid ovvero non fisicamente collegati alle utenze tramite fili o cavi, ma dipendendo solo dalle proprie fonti di energia , questaiper-tecnologica non si fa mancare niente. 100% impatto zero. Innanzitutto il team che ha progettato questaè composto da professionisti dotati di certificazione Leed Leadership in Energy and Environmental Design , che definisce gli standard di misura statunitensi per valutare le costruzioni ...

... nonché la prima supersportiva HPEV (High Performance Electrified) ibrida plug - in V12 del ... gli ospiti potranno sorseggiare un vero espresso italiano nell'areaarredata da...E chi ama il campeggio e desidera avere un impatto zero sull'ambiente senza rinunciare al lusso, da oggi ha a disposizione una soluzione in più: laHD Pro 2024 . Dedicata a chi vuole ...... oltre al premio "World Car of the Year", anche il titolo di "World Electric" e " World Car ... design aerodinamico e interni avvolgenti smart -. Costruita su una piattaforma EV all'...

Living Vehicle HD Pro, la roulotte a pannelli solari - Quattroruote.it Quattroruote

Unica nel suo genere, è capace di generare abbastanza energia per alimentare una cucina con fornelli a induzione e frigorifero, oltre ad aria condizionata e riscaldamento ...“The support we’ve had from all the guests who attended has been fantastic, as has the support of our living history groups, vehicle enthusiasts who displayed their vehicles and all our volunteers. DE ...