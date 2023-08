Liverpool | Klopp sfida la Juventus | nel mirino Chiesa

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il mese di agosto è giunto ormai ai saluti, ma grazie alle continue trattative di calciomercato e le prime partite della Serie A 2023/2024 i tifosi non s’annoiano mai. Con una lunghissima sequenza di acquisti, prestiti e cessioni ogni società sta attuando un rivoluzionario restyling alla propria rosa di giocatori. A tale mantra non si sottrae l’allenatore delJurgen, pronto are laper ottenere l’ala sinistra Federico. Tuttavia la trattativa che vede protagonista l’ex Fiorentina è irta di ostacoli. Scopriamone insieme gli ultimi dettagli.quale ruolo gli riserverebbe nel? Il cinquantaseienne tedesco dopo la probabile partenza di Mohamed Salah con direzione Saudi Pro ...

Ilha precisato di non aver ricevuto offerte per l'egiziano e che comunque Salah non è in ... Federico Chiesa sarebbe nella lista dei possibili sostituti dell'egiziano alla corte di. - ..., Jurgenguarda in Bundesliga per rinforzare la difesa dei Reds: nel mirino del tecnico c'è Hincapie del Bayer Leverkusen Ilcerca rinforzi e Jurgenguarda a casa sua. ...L' Al Ittihad è infatti pronto a offrire 100 milioni alper l'attaccante egiziano. ... con i Reds proprietari del suo cartellino alle prese con un piccolo caso:, infatti, l'egiziano ...

Calciomercato - L'Arabia Saudita allontana Chiesa dalla Juventus: Klopp lo vuole al Liverpool per il dopo Salah Eurosport IT

L'egiziano è seguito dall'Al Ittihad, in caso di sua partenza i Reds pensano a Chiesa.ROMA (ITALPRESS) - Altro colpo di scena sul fronte ..."Allarme Chiesa", intitola stamane Tuttosport: avvio super dell'attaccante italiano in Serie A dopo il gol contro l'Udinese alla prima giornata. Ma con la vicenda Salah, ...