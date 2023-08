Liverpool | Klopp | «Salah? Se ci fosse qualcosa da parte dell’Al-Ittihad | la risposta sarebbe no»

(Di venerdì 25 agosto 2023) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della possibilenza di Mohamedin Arabia Saudita Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della possibilenza di Mohamedin Arabia Saudita. LE PAROLE – «Non abbiamo un’offerta.è un giocatore del, per tutte le cose che facciamo è fondamentale. Se cida, laNO. Momo è impegnato al 100% con il. Non c’è niente da dire, è un nostro giocatore e quindi non c’è proprio niente da dire».

