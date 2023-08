Liverpool | Klopp blinda Salah | 'Al-Ittihad? Pronti a dire no'

Ilha precisato di non aver ricevuto offerte per l'egiziano e che comunque Salah non è in ... Federico Chiesa sarebbe nella lista dei possibili sostituti dell'egiziano alla corte di. - ..., Jurgenguarda in Bundesliga per rinforzare la difesa dei Reds: nel mirino del tecnico c'è Hincapie del Bayer Leverkusen Ilcerca rinforzi e Jurgenguarda a casa sua. ...L' Al Ittihad è infatti pronto a offrire 100 milioni alper l'attaccante egiziano. ... con i Reds proprietari del suo cartellino alle prese con un piccolo caso:, infatti, l'egiziano ...

Calciomercato - L'Arabia Saudita allontana Chiesa dalla Juventus: Klopp lo vuole al Liverpool per il dopo Salah Eurosport IT

Girandola di attaccanti nell'ultima settimana di mercato, con l'Arabia Saudita che è l'ago della bilancia delle trattative last min ...L'egiziano è seguito dall'Al Ittihad, in caso di sua partenza i Reds pensano a Chiesa.ROMA (ITALPRESS) - Altro colpo di scena sul fronte ...