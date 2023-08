LIVE – Mondiali atletica Budapest 2023 | venerdì 25 agosto | sessione serale in DIRETTA

(Di venerdì 25 agosto 2023) Latestualedelladi25deidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27. Settima giornata di gare della rassegna iridata con un ricco programma che promette ancora una volta spettacolo. In chiave Italia, fari puntati soprattutto sulle batterie della staffetta 4×100 metri, sia maschile che femminile, oltre alla finale del triplo con le azzurre Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach e molto altro ancora. L’appuntamento con lapomeridiana è a partire dalle ore 18.30 di25al Centro nazionale dileggera di ...

Con NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming La programmazionedella prima fase deimaschili di basket su Sky e in streaming su NOW Venerdì 25 agosto Ore 10 ITALIA - Angola Sky ...... 8a giornata (Sessione serale) 20:30 - Tg2 21:00 - Atletica Leggera,Budapest 2023: 8a ...14 - CAMERA CAFE' - LA TAZZA 18:21 - STUDIO APERTO18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - ...di atletica sono in diretta su Sky Sport e in streaming su ...

Mondiali di atletica: Folorunso sesta nei 400 hs. Martello, anche Fantini chiude sesta La Gazzetta dello Sport

Dopo 7 vittorie su 7 nella fase preparatoria, Datome e compagni vanno a caccia di punti già fondamentali per accedere alla seconda fase ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della settima giornata dei Mondiali di Budapest 2023 - La presentazione della settima giornata di Budapest 2023 - Le speranze ...