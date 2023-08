LIVE Italia-Angola | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | azzurri pronti al debutto nell’enorme arena di Manila

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:42 Secondo Mondiale azzurro giocato nelle Filippine. Il primo è datato 1978, e si ebbe allora una tremenda beffa di un tiro da distanza siderale che regalò al Brasile il terzo posto e negò agliun podio che sarebbe stato storico. 9:39 Cinque i precedenticontro l’, tutti vinti e di cui due ai, del 1990 (86-78) e del 2019 (92-61). L’tradizionalmente è tra le capostipiti delafricano. 9:36 Ecco anche i 12 di Gianmarco Pozzecco,per un’avventura iridata che arriva sulle ali di tanta fiducia: #0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia) #7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano) #9 Nicolò Melli (1991, 205, ...

MANILA (FILIPPINE) - Parte da Manila l'avventura al Mondiale dell' Italbasket di Gianmarco Pozzecco . Gli azzurri, guidati dall'esperienza di Gigi Datome e Nicolò Melli , debutteranno nel torneo ...Ecco tutti i presenti e i più grandi assenti- ANGOLAANGOLA - BRUNO FERNANDO, ATLANTA HAWKS AUSTRALIA - PATTY MILLS, ATLANTA HAWKS AUSTRALIA - DANTE EXUM, DALLAS MAVERICKS

Gli azzurri di Pozzecco debutto nel torneo iridato contro la selezione africana guidata dalla stella Nba Bruno Fernando: la cronaca del match in tempo reale ...