LIVE Italia-Angola 23-17 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | gli azzurri si sbloccano nella seconda metà del primo quarto

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Melli, Tonut 4;: Goncalves 5 23-17 BELLA CIRCOLAZIONE, BELLO SCARICO DI SPAGNOLO E BELLISSIMA TRIPLA DI SEVERINI PER CHIUDERE IL! Un punto esclamativo per chiudere questi 10? minuti invero molto più lunghi del solito, ma che alla fine soddisfano gli. 20-17 2/2 Domingos. Viene accordato l’antisportivo contro Spagnolo, due liberi per Domingos e possessono con 27?5 da giocare neld’apertura. Instant replay per vedere se Spagnolo ha commesso fallo antisportivo su Domingos (impatto di gamba) sul tentativo di recupero di quest’ultimo. 20-15 2/2 De Sousa, ultimo minuto del. RICCI! Con la stoppata su De Sousa,lotta ...

LIVE Italia-Angola: comincia il Mondiale degli azzurri di Pozzecco La Gazzetta dello Sport

Comincia oggi l'edizione numero 20 dei Campionati mondiali di pallacanestro FIBA, che vedrà i gironi della prima fase distribuiti tra Manila, Okinawa e Giakarta in rappresentanza di Filippine, ...Alla Philippine Arena parte il Mondiale azzurro, contro la nazionale africana. Palla a due alle 10.00 su Rai 2, Sky Sport Summer e DAZN ...