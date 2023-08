LIVE Italia-Angola 12-13 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | gli africani partono forte | poi gli azzurri rientrano

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-13 MELLI CON LA SCHIACCIATA! E l’è per la prima volta avanti quest’oggi dopo quasi sei minuti! Non concretizza l’, poi però Fernando gioca a memoria lo scarico dal centro del pitturato, il problema è che non c’è nessuno ad aiutarlo dopo la chiusura di Melli. 12-13 2/2 Tonut. E poi Polonara forza una recuperata dalla rimessa! Tonut prova la penetrazione, subisce il fallo di Paulo e sono due tiri liberi perché l’ha già raggiunto il bonus. 10-13 1/2 Polonara. Polonara manda in aria un air ball, prova a riscattarsi tentando di inchiodare sulla bella palla di Melli, arriva il fallo di Bango che lo spedisce in lunetta. 5’37” a fine primo quarto e sono due falli per Bango che viene panchinato. 9-13 SPISSU! Piazza la tripla del -4 dopo la ...