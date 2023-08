LIVE Inter-Empoli Primavera 0-0 | buona mezz’ora dei nerazzurri

Leggi su inter-news

(Di venerdì 25 agosto 2023)è l’incontro valido per la prima giornata del Campionato1: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Cristian Chivu sfida l’allenato da Alessandro Birindelli. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca al Konami Youth Development Centre.0-0 33? Qualche errore in questa fase per l’di Chivu, soprattutto da giocatori di talento come Akinsanmiro e Quieto. 26? Si riparte 24? Cooling break: ci si ferma per poco prima di ricominciare la seconda parte del primo tempo. 22? Ancora il classe 2007 Cocchi molto attivo sulla fascia sinistra, bella la sua ...