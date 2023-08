LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Israele ad un passo dall’oro | Farfalle in lotta per il pass olimpico!

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:02 Gara estremamente al di sotto delle aspettative per gli Stati Uniti: 52.550 e solo quattordicesima posizione provvisoria. 20:00 Tocca all’Australia, non rappresenta un pericolo per l’Italia. 19:58 ABBIAMO UN NUOVO LEADER!con un esercizio semplicemente meraviglioso ai cinque cerchi viene premiato con un roboante 38.150 e con 70.800 vola al comando e prenota la medaglia d’oro! 19:55 In pedana gli Stati Uniti. 19.53 24.500 per la Turchia, che come previsto è ampiamente lontana dalle posizioni che contano. 19:50 Adesso attenzione ad, che ha già ilper Parigi. 19:48 La Polonia si conferma outsider: 34.850 ai cinque cerchi e totale di 63.700, settima posizione provvisoria, ma già fuori dai giochi per il...