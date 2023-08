LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | è il momento delle Farfalle | c’è spazio per sognare!

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.15 L’ITALIA FA IL SUO INGRESSO IN PEDANA! Lesono pronte a volare guidate da Alessia Maurelli! 19:13 28.550 per la Grecia (D:14.6, A:7.4, E:6.550). 19:10 E’ ildell’Azerbaijan, poi toccherà all’Italia! 19:08 28.600 per la Bulgaria, il cui obiettivo adesso diventa quello di restare in top10, sorpresa non pronosticabile alla vigilia. 19:05 La Grecia inizia l’esercizio con una perdita, gruppo B estremamente al di sottoaspettative fino a questo. 19:04 PAZZESCO! Nuova perdita, esercizio di fatto fermo, con unaginnaste costretta a prendere uno dei cerchi di riserva, un vero e proprio disastro! 19:03 CLAMOROSOOOOO! Perdita enorme per la Bulgaria, che inficerà, oltre che sull’esecuzione, anche ...