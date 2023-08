LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Cina al comando dopo il primo gruppo | si avvicina il momento dell’Italia!

Leggi su oasport

18:18 Questo l'ordine di discesa del secondo: Messico, Giappone, Ucraina, Polonia, Turchia, Israele, Stati Uniti, Australia, Bulgaria, Grecia, Azerbaijan, Italia. 18:15 Adesso qualche minuto di pausa e poi toccherà alB, in cui sarà presente l'Italia! 18.12 Questa la top 3il: 1.(70.050) 2.Spagna (68.600) 3.Brasile (65.000) 4.Francia (64.700) 5.Germania (64.400) 18:09 PUNTEGGIO CLAMOROSO DELLA! 36.900 (D:20.2, A:8.5, E:8.2) ai cinque cerchi e totale di 70.050, biglietto per Parigi praticamente in tasca e podio estremamente vicino! 18:07 Ricorsi su ricorsi, si dilatano i tempi, giuria sottoposta a grande lavoro. 18:04 Attenzione alla ...