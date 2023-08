LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Verstappen fa subito il vuoto | 12° Leclerc | 14° Shwartzman che gira al posto di Sainz

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.57 Russell fa segnare i suoi migliori parziali ma rallenta nel T3 e non migliora, rimanendo 10° a 1.319. 12.55 Torna in pistacon gomme hard, Alonso inizia are in questo momento ma rimane su tempi alti. 12.54 Bottas rimane in pista e sale al terzocon soli 684 millesimi dando con gomme medie. Ricciardo è settimo a 1.175 a sua volta con le gialle. 12.52 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 MaxRed Bull Racing1:13.191 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.656 1 3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.759 1 4 Logan SARGEANT Williams+1.101 1 5 Pierre GASLY Alpine+1.165 2 6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.274 1 7 Alexander ALBON Williams+1.289 1 8 Esteban OCON Alpine+1.312 1 9 George RUSSELL ...

11:41 GPTiming Fan di Autosprint , la F1 riparte con il GP d'e siamo pronti a raccontarvi, minuto per minuto, tutto quello che sta per succedere in pista nel primo turno di prove libere. ...DIRETTA PROVE LIBERE 1 GPA PARTIRE DALLE 12:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al ...125) SABATO 26 AGOSTO ore 20:30 Rubrica PaddockGP(Qualifiche) Differita ore 21:00 Automobilismo F1 GP(Qualifiche) Differita ore 22:15 Rubrica PaddockGP(Qualifiche) ...

LIVE F1 Olanda, le prima giornata con le prove libere. Ferrari con Shwartzman La Gazzetta dello Sport

La F1 riaccende in motori e a Zandvoort riparte la sfida a Verstappen. Segui qui le prove libere in diretta ...Amici di Motorionline, buongiorno! Si ritorna in pista dopo la pausa estiva e siamo in attesa di collegarci con il circuito di Zandvoort per la diretta del primo turno di prove libere del Gran Premio ...