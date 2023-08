LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Piastri e Ricciardo a muro | bandiera rossa dopo 10 minuti

Leggi su oasport

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 16.12 I due si sono toccati nella parabolica, si sono toccati,l'ha persa ed entrambi sono finiti a. 16.11! Incidente in cui sono stati coinvolti. 16.09 1:12.449 per Max Verstappen che si mette davantiil tanto traffico che ha trovato davanti, tra cui Hulkenberg che ha fatto impeding. 16.07 Perez si rimette subito davanti: 1:12.644 per il messicano. Ferrari che hanno fatto registrare i primi giri cronometrati, ma sono molto indietro. 16.06 Gran bei crono da parte di entrambe le Mercedes: 1:12.714. Tutti stanno girando con gomma media. 16.05 Bel giro fatto registrare da Sergio Perez: 1:12.750.