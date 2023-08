LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Perez precede le Williams | Verstappen pensa al passo gara | Ferrari lontane

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16 Vedremo quanto tempo occorrerà per liberare la vettura del pilota tedesco. La FP1 dovrebbe ripartire a breve… 13.15 BANDIERA ROSSA – La Haas è ferma in curva 13 contro le protezioni, anche se con danni limitatissimi. Sessione sospesa 13.14 Hamilton si lancia e piazza il record nel T1, ma attenzione! Hulkenberg fuori pista! Il tedesco è contro le protezioni di curva 13. 13.12 Leclerc migliora ma rimane al nono posto a 1.196 con gomma media.che non sembra avere approcciato bene a Zandvoort. 13.11 AGGIORNMENTO TEMPI FP1 1 SergioRed Bull Racing1:12.323 2 2 Alexander ALBON+0.124 2 3 Logan SARGEANT+0.294 3 4 Pierre GASLY Alpine+0.607 2 5 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.667 3 6 MaxRed ...

12.25 - Da seguire con particolare attenzione la Aston Martin che ha portato qui inun nuovo fondo e un nuovo diffusore. 12.20 - Helmut Marko ha nuovamente infiammato il confronto a distanza ...11:41 GPTiming Fan di Autosprint , la F1 riparte con il GP d'e siamo pronti a raccontarvi, minuto per minuto, tutto quello che sta per succedere in pista nel primo turno di prove libere. ...DIRETTA PROVE LIBERE 1 GPA PARTIRE DALLE 12:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al ...

LIVE F1 Olanda, le prima giornata con le prove libere. Ferrari con Shwartzman La Gazzetta dello Sport

La F1 riaccende in motori e a Zandvoort riparte la sfida a Verstappen. Segui qui le prove libere in diretta ...Amici di Motorionline, buongiorno! Si ritorna in pista dopo la pausa estiva e siamo in attesa di collegarci con il circuito di Zandvoort per la diretta del primo turno di prove libere del Gran Premio ...