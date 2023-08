LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Norris in testa con gomma soft | affondano le Ferrari

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 16.42 Fra poco comincia la simulazione di passo gara e avremo maggiori riferimenti sulla: Leclerc nelle FP1 non aveva un ritmo malvagio. 16.40 Leclerc è rientrato ai box, mentre Sainz continua a girare, si è migliorato, ma non va oltre la sedicesima posizione. 16.39 Daniel Ricciardo è ancora dentro al centro medico: siamo ancora in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. 16.37che fa fatica nella parte guidata, primo e secondo settore, mentre nel terzo settore Leclerc ha acceso un fucsia e quando deve aprire il gas riesce ad esprimersi meglio. 16.36 Leclerc si è rilanciato è si è messo in undicesima posizione a 585 millesimi da. 16.35 Sainz sbaglia e va lunghissimo alla ...

15:42 GP d', iltiming delle FP2 Dopo la sessione del mattino dominata da Max Verstappen, la F1 riaccende i motori per le FP2 del GP d'. Ecco, minuto per minuto, tutto ciò che accade in pista ...A partire dalle 16:00 inizieremo la diretta della sessione,dal circuito di Zandvoort. DIRETTA PROVE LIBERE 2 GPA PARTIRE DALLE 16:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo ...Si torna in pista Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d', 13esimo atto del ...

LIVE F1 Olanda, si corrono le libere 2. Norris davanti a Verstappen La Gazzetta dello Sport

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1 e NTT IndyCar Series. Si parte con il… Leggi ...Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda. A partire dalle 16:00 inizieremo la diretta della sessione, live dal circuito di Z ...