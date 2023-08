LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Norris chiude al comando le FP2 su Verstappen | disastro Ferrari

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 17.05 La nostradelle FP2 del Gran Premio d’finisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per tutte le analisi. 17.04 Bene la McLaren die benissimo ancora Max. Vedremo se qualcosa domani cambierà, ma la Rossa avrà tanto da lavorare stasera. 17.03 Unadavvero preoccupante in questo venerdì: poco veloce sul giro secco e poco veloce sul passo gara. Sembra sia stato fatto un passo indietro in questa sosta. 17.02 Questi i tempi delle FP2: 1 LandoMcLaren1:11.330 4 2 MaxRed Bull Racing+0.023 3 3 Alexander ALBON Williams+0.269 4 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.308 ...

15:42 GP d', iltiming delle FP2 Dopo la sessione del mattino dominata da Max Verstappen, la F1 riaccende i motori per le FP2 del GP d'. Ecco, minuto per minuto, tutto ciò che accade in pista ...A partire dalle 16:00 inizieremo la diretta della sessione,dal circuito di Zandvoort. DIRETTA PROVE LIBERE 2 GPA PARTIRE DALLE 16:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo ...

LIVE F1 Olanda, nelle libere 2 Norris precede Verstappen. Ferrari staccate La Gazzetta dello Sport

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1 e NTT IndyCar Series. Si parte con il… Leggi ...Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Olanda. A partire dalle 16:00 inizieremo la diretta della sessione, live dal circuito di Z ...