LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Ferrari per avvicinarsi al vertice | alle 16 00 le FP2 a Zandvoort

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 15.44 Per quanto riguarda i team, la scuderia che ha vinto maggiormente è la, trionfatrice per 8 volte. Hanno bissato la propria affermazione sia Alberto Ascari (1952, 1953) che Niki Lauda (1974, 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante si è imposto anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3), Red Bull (2), Williams (1) e Mercedes (1). 15.40 Max Verstappen è l’unico pilota in attività ad aver vinto il GP d’: si è imposto sia nel 2021 che nel 2022. Il venticinquenne bi-campione del mondo cerca di raggiungere Jim Clark, capace di imporsi in 4 ...

12.25 - Da seguire con particolare attenzione la Aston Martin che ha portato qui inun nuovo fondo e un nuovo diffusore. 12.20 - Helmut Marko ha nuovamente infiammato il confronto a distanza ...11:41 GPTiming Fan di Autosprint , la F1 riparte con il GP d'e siamo pronti a raccontarvi, minuto per minuto, tutto quello che sta per succedere in pista nel primo turno di prove libere. ...DIRETTA PROVE LIBERE 1 GPA PARTIRE DALLE 12:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al ...

LIVE F1 Olanda, comanda la Red Bull nelle prime libere. Alle 16 la seconda sessione La Gazzetta dello Sport

Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio d'Olanda. A partire dalle 16:00 inizieremo la diretta della sessione, live dal circuito di Z ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Iniziamo ad avvicinarci alla FP1. Iniziamo con il dire che in questa sessione non sarà in pista Sainz. Al suo posto in Ferrari girerà Shwartzman dato che, d ...