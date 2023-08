LIVE F1 | GP Olanda 2023 in DIRETTA | classifica prove libere | Ferrari in ritardo Ma Cardile promette | “Macchina 2024 senza lacune”

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI EFP2 LA CRONACA DELLE FP2 ENRICO: “LANELNON AVRA’ LEDELLAATTUALE” RISULTATI EFP1 LA CRONACA DELLE FP1 17.05 La nostradelle FP2 del Gran Premio d’finisce qui. Grazie per averci seguito e restate con noi per tutte le analisi. 17.04 Bene la McLaren di Norris e benissimo ancora Max Verstappen. Vedremo se qualcosa domani cambierà, ma la Rossa avrà tanto da lavorare stasera. 17.03 Unadavvero preoccupante in questo venerdì: poco veloce sul giro secco e poco veloce sul passo gara. Sembra sia stato fatto un passo indietro in questa ...

Negli anni '90 la sede si sposta a Villa, a Luserna San Giovanni, attestandosi come ... documentari, spettacoli teatrali, concerti, rubriche su libri, musica, sport e diretteda eventi e ...15:42 GP d', iltiming delle FP2 Dopo la sessione del mattino dominata da Max Verstappen, la F1 riaccende i motori per le FP2 del GP d'. Ecco, minuto per minuto, tutto ciò che accade in pista ...A partire dalle 16:00 inizieremo la diretta della sessione,dal circuito di Zandvoort. DIRETTA PROVE LIBERE 2 GPA PARTIRE DALLE 16:00 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo ...

LIVE F1 Olanda, nelle libere 2 Norris precede Verstappen. Ferrari staccate La Gazzetta dello Sport

F1 GP Olanda risultati prove libere 2 - Lando Norris è stato il pilota più veloce nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio d'Olanda, 14° prova del mondiale 2023 di Formula 1. D ...In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con Formula 1 e NTT IndyCar Series. Si parte con il… Leggi ...