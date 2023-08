LIVE Canoa velocità | Mondiali 2023 in DIRETTA | sfuma il sogno olimpico nel K4 Italia in Finale B sia al maschile che al femminile

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.16 È quindi ora ufficiale: l’non conquista il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel K4 500. 14.16 Quarta posizione per la Cina seguita dalla Francia. 14.15 Arrivo al photofinish tra Germania ed Ungheria. Ad imporsi è la formazione tedesca. Terza posizione per la Spagna. 14.15 Sono distanti tutte le nazioni extra europee. 14.14 Germania in prima posizione ai 250 metri davanti ad Ungheria, Spagna e Francia. 14.13 INIZIA ORA LA TERZA SEMI! 14.11 Slitta leggermente l’inizio della terza semia causa di un lieve ritardo dell’imbarcazione spagnola. 14.10 In questa semiè presenta la formazione di casa, la Germania 14.09 Si posizionano nelle rispettive corsie le nazioni della terza semi...