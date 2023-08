LIVE Canoa velocità | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia in Finale B sia al maschile che al femminile nel K4

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.15 Sono distanti tutte le nazioni extra europee. 14.14 Germania in prima posizione ai 250 metri davanti ad Ungheria, Spagna e Francia. 14.13 INIZIA ORA LA TERZA SEMI! 14.11 Slitta leggermente l’inizio della terza semia causa di un lieve ritardo dell’imbarcazione spagnola. 14.10 In questa semiè presenta la formazione di casa, la Germania 14.09 Si posizionano nelle rispettive corsie le nazioni della terza semi. 14.08 Questa la start list della terza ed ultima semi: 1 KAZ YERGUCHYOV, Andrey (1995) RAMATULLA, Bekarys (2002) RYASHENTSEV, Igor (2001) TOKARNYTSKYI, Sergii (1993) 2 CHN BU, Tingkai (1995) WANG, Congkang (1996) ZHANG, Dong (1996) DONG, Yi (2002) 3 CZE SPICAR, ...

LIVE Canoa velocità, Mondiali 2023 in DIRETTA: il K4 maschile insegue un sogno, serve l'impresa per le Olimpiadi OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali 2023 di Canoa velocità, in scena a Duisburg, Germania. Il K4 500 mas ...