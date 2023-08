LIVE Canoa velocità | Mondiali 2023 in DIRETTA | il K4 maschile insegue un sogno | serve l’impresa per le Olimpiadi Slitta il programma odierno!

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.58 A causa delle condizioni meteo avverse in mattinata èto ildiurno di questa giornata, che avrà inizio alle 11.00. L’appuntamento con la nostratestuale è alle 12.45 per vivere insieme le semifinali maschili e femminili del K4 500. 09.55 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e bentrovati allatestuale deidi, in scena a Duisburg, Germania. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale deidi, in scena a ...