LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Warner in testa al decathlon dopo due prove! In serata la 4×100 con Jacobs

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDICALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 12.01: Abdelrahman si avvicina alla finale del giavellotto con 80.75 12.00: Finale a 15 quella dell’alto donne con 4 atletet a pari merito al 12mo posto: 1 A Yaroslava MAHUCHIKH UKR 1.92 1 A Eleanor PATTERSON AUS 1.92 3 A Lamara DISTIN JAM 1.92 4 A Morgan LAKE GBR 1.92 5 B Vashti CUNNINGHAM USA 1.92 6 B Nicola OLYSLAGERS AUS 1.92 7 A Angelina TOPI? SRB 1.92 8 A Elena KULICHENKO CYP 1.92 =PB 9 B Iryna GERASHCHENKO UKR 1.89 9 B Lia APOSTOLOVSKI SLO 1.89 11 B Nadezhda DUBOVITSKAYA KAZ 1.89 12 B Christina HONSEL GER 1.89 q 12 B Solène GICQUEL FRA 1.89 q 12 A Nawal MENIKER FRA 1.89 q 12 A Ella JUNNILA FIN 1.89 q 11.57: Tre errori per Gicquel, Gusin e Apostolovski a 1.92. Si chiude la ...

L'atleta sarda non è riuscita a migliorare il tempo della semifinale, chiudendo al settimo posto (poi sesta per una squalifica) Di: Redazione SardegnaE' settimo posto (poi sesto) nella finale dei 200 metri ai mondiali di Budapest per la cagliaritana Dalia Kaddari. L'atleta sarda si era qualificata con il tempo 22"67, risultato che faceva ben ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedelle gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione. ...Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 dileggera. SEGUI ILDELLA SESSIONE SERALE GLI ITALIANI ...

Mondiali di Atletica, il programma delle gare di oggi Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA CALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA Programma, orari, Tv e streaming della settima giornata dei Mond ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA CALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 10.08: La prima serrie dei 100 va all’estone Erm con 1069 che è rec ...