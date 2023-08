LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | subito Warner in testa al decathlon! In serata la 4×100 con Jacobs

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDICALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 10.54: Apostolovski supera 1.85 al primo tentativo 10.52: 1.85 al primo tentativo anche per Levchenko, Patterson, Maes, Gicquel, Dubovitskaya 10.50: Junnila, Topic e Geraschchenko superano 1.85 al primo tentativo 10.48: Palsyte, Meniker e Distin superano 1.85 al primo tentativo 10.47: Stanciu, Olyslagers, Hruba e Honsel superano 1.85 al primo tentativo 10.45: L’indiano Manu lancia a 81.31, Wegner a 81.25 10.42: Nell’alto tutte le atlete superano 1.80 10.38: Si avvicina ulteriormente alla qualificazione Weber con 82.39, il terzo è il finlandese Kuusela con 79.27 10.31: Super lancio dell’indiano Chopra che raggiunge 88.77 ed è il primo qualificato per la finale del giavellotto 10.26: ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedelle gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione. ...Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 dileggera. SEGUI ILDELLA SESSIONE SERALE GLI ITALIANI ...... Mondiali Budapest 2023: 8a giornata (Sessione serale) 20:30 - Tg2 21:00 -Leggera, ...20 - LO SHOW DEI RECORD - IL MEGLIO DI Italia 1 18:14 - CAMERA CAFE' - LA TAZZA 18:21 - STUDIO APERTO...

Mondiali di Atletica, il programma delle gare di oggi Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA CALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA Programma, orari, Tv e streaming della settima giornata dei Mond ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA CALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 10.08: La prima serrie dei 100 va all’estone Erm con 1069 che è rec ...