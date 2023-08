LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | pazzesca la staffetta dell’Italia! Jacobs e Tortu superbi | miglior tempo davanti agli USA!

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DEIDICALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 20.01: Dominio della Giamaica, che vince in 41?70 19.57: Queste le protagoniste della prima semifinale della 4×100 femminile. Prime 3 ei due tempi in finale, Italia nella seconda: 2 Jamaica 41.02 42.80 – 3 France 41.78 43.39 – 4 Switzerland 42.05 43.22 – 5 Great Britain & NI 41.55 42.59 – 6 Australia 42.99 43.25 – 7 Germany 41.37 43.24 – 8 Trinidad and Tobago 42.03 43.43 – 9 Spain 42.58 42.99 – 19.53: Nullo il salto di Royas, primo salto di Cestonaro a 14.05, serve di più per i tre salti di finale 19.52: Derkach è quinta, la cubana Perez atterra a 14.96, si ritira Tori Franklin 19.50: Ottimo il primo salto di Derkach che raggiunge ...

Settimo giorno di gare a Budapest con i riflettori puntati sulla 4x100 maschile che andrà a caccia di un posto in finale. L'unica gara con medaglie in palio e italiane in pedana è quella del salto ...L'atleta sarda non è riuscita a migliorare il tempo della semifinale, chiudendo al settimo posto (poi sesta per una squalifica) Di: Redazione SardegnaE' settimo posto (poi sesto) nella finale dei 200 metri ai mondiali di Budapest per la cagliaritana Dalia Kaddari. L'atleta sarda si era qualificata con il tempo 22"67, risultato che faceva ben ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedelle gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'emozione. ...

Mondiali LIVE: la 4x100 vola in finale Sky Sport

Dalle 20.20 la finale del giavellotto e le semifinali degli 800 femminili, poi alle 21.40 e alle 21.50 le due finalissime dei 200 con la Richardson e Lyles e caccia della doppietta personale 100-200 e ...Incredibile episodio che ha condizionato le semifinali dei 200 metri di ieri. A pochi minuti dalle gare c'è stato uno scontro tra i due caddy che trasportavano gli atleti allo stadio. A riportare le c ...