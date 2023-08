LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Neugebauer a sorpresa in testa al decathlon | ritiro per Mayer In serata la 4×100 con Jacobs

(Di venerdì 25 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDICALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 12.52: Buon 15.94 di Victor al terzo tentativo, nullo di Warner 12.42. In corso di svolgimento il peso dele inc’è ancora una volta il tedescocon 17.04 che è il personale. Personale anche per Erm con 15.38 e stagionale per Warner con 15.03 che al momento non gli permette di difendere il primo posto 12.40: Notizia importante! Si ritira12.38: Chiuso senza ulteriori acuti la qualificazione del giavellotto maschile. Questi i qualificati: 1 A Neeraj CHOPRA IND 88.77 Q SB 2 B Arshad NADEEM PAK 86.79 Q SB 3 B Jakub VADLEJCH CZE 83.50 Q 4 A Julian WEBER GER 82.39 q 5 B Edis MATUSEVI?IUS LTU ...

L'atleta sarda non è riuscita a migliorare il tempo della semifinale, chiudendo al settimo posto (poi sesta per una squalifica) Di: Redazione SardegnaE' settimo posto (poi sesto) nella finale dei 200 metri ai mondiali di Budapest per la cagliaritana Dalia Kaddari. L'atleta sarda si era qualificata con il tempo 22"67, risultato che faceva ben

